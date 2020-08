S koronavirem prožívají peklo. Veronika Kopřivová a její partner Dubovický mají oba těžší příznaky

Nejdříve onemocněl Míra, pak se nemoc projevila i u Veroniky. Michaela Feuereislová

Bývalá partnerka Jaromír a Jágra (48) a bronzový Muž roku z roku 2016 se sice na sociálních sítích prezentují jako stateční jedinci, ve skutečnosti si ale hodně vytrpěli. Zejména u Míry, který onemocněl jako první, se nemoc projevuje silnými příznaky.

„U Míry to propuklo minulou neděli. Ze dne na den mu bylo opravdu špatně, dostal vysoké herečky, měl nepříjemné stavy, motala se mu hlava,“ řekla Super.cz Kopřivová.

„Mysleli jsme si, že má klasickou virózu, ale jelikož mu bylo stále hůř a hůř, tak skončil v nemocnici. Tam mu udělali různá vyšetření včetně testů na zánět mozkových blan, který se naštěstí nepotvrdil. Nakonec ho poslali na testy na covid a tuto sobotu mu potvrdili, že je pozitivní,“ dodala bývalá přítelkyně Jágra.

Veronika se o partnera zodpovědně starala. Jelikož neměli podezření na nemoc Covid-19, tak nezůstala v domácí karanténě. „Cítila jsem se dobře, normálně jsem fungovala a musela jsem pracovat.“

Nakonec se nemoc projevila také u ní. „Žijeme ve společné domácnosti, není se čemu divit, že jsem také pozitivní,“ říká Veronika, kterou trápí jiné potíže, než jejího partnera. „V mém případě je to jiné. Nemám horečky, ale hodně špatně se mi dýchá a mám bolest očí, což je zvláštní.“

Dvojice nyní tráví pochopitelně čas v domácí karanténě. „Dopujeme se vitamíny, ovocem, polévkami a snažíme se co nejvíc spát. Je to takové nárazové a přichází to ve vlnách. Na chvíli člověk pookřeje a pak ho to zase zasáhne,“ uzavřela Kopřivová. ■