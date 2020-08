Marian Vojtko před týdnem prodělal operaci: V bolestech teď zkouší Kata Mydláře

Marian Vojtko Foto: archiv Divadla Broadway

Zpěvák Marian Vojtko (47) se po letním volnu opět vrátil do divadla. Aktuálně se vrhnul do zkoušení hlavní role v muzikálu Kat Mydlář, který se po 9 letech vrací. A zatímco vždy hýří na jevišti dobrou náladou a energií, tentokrát mu zas až tak do zpěvu není. Exkluzivně pro Super.cz se rozpovídal o tom, že ho trápí nepříjemné bolesti v důsledku operace, kterou v minulém týdnu prodělal.

„Minulý týden mi v pražské Thomayerově nemocnici operovali tříselnou kýlu, asi rok mě to zlobilo. Vlastně mě to ani nebolelo, jen mi to vadilo a můj pan doktor říkal, že by se to mohlo v budoucnu zvětšovat, a tak jsme tu kýlu raději odstranili,“ řekl nám zpěvák, který dochází po operaci na zkoušky do Divadla Broadway.

„Dnes je to přesně týden po operaci a vidíte, už zkouším Kata Mydláře, tak doufám, že mi z toho neprasknou stehy,“ usmál se Marian. „Když mám volnou chvíli, vždy si půjčím na produkci něco z mrazáku a leduji ránu. Hlavně doufám, že mě někdo do toho místa při zkoušení nepraští,“ dodal Vojtko, který se už těší na říjnovou premiéru muzikálu. ■