Řekla jsem mu, že by si měl dát sprchu, on řekl, že mi smrdí vlasy: Slavný hollywoodský pár slaví výročí!

Julianne Moore a Bart Freundlich Profimedia.cz

Herečka při té příležitosti sdílela fotku, jak spolu stojí na příjezdové cestě, a k ní text: „Řekla jsem mu, že by si měl dát sprchu. On mně řekl, že mi smrdí vlasy, jako plíseň nebo zatuchlina. Šťastné 17. výročí svatby! Neexistuje člověk, se kterým bych chtěla být raději. Miluju tě,“ vzkázala manželovi.

ČTĚTE TAKÉ: 8 celebrit, které neužívají své pravé jméno: Znáte Netu-Lee Hershlag i Julii Anne Smith. A velmi dobře

Za režiséra, scenáristu a producenta se slavná herečka provdala v roce 2003 po sedmileté známosti. Seznámili se při práci na filmu Otisky prstů. Následně spolupracovali také na filmech Světoběžník, Nevěřte mužům a Po svatbě. Poslední zmíněný představili právě v Karlových Varech.

Mají spolu dvě děti, syna Caleba a dceru Liv. „Když najdete toho správného člověka, musíte do něj a do toho vztahu investovat. Právě to je láska,“ radila herečka v jednom z rozhovorů.

V letech 1986 - 1995 byla Moore vdaná za herce Johna Goulda Rubina. ■