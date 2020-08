Bella Hadid promluvila o životě s lymskou boreliózou: S těmito příznaky se potýká denně

Bella Hadid Profimedia.cz

Patří mezi ně nepravidelný srdeční rytmus, změny nálad, bolesti kloubů, pocení, nevolnost, dýchací potíže, nespavost, bolesti hlavy, malátnost a otupělost, úzkosti a zmatenost.

„Tyto příznaky pociťuji denně bez přestávky už od 14 let. Zhoršily se, když mi bylo 18,“ popsala modelka, kterou diagnostikovali v 16 letech.

Pro Evening Standard v roce 2015 svěřila, jak to vypadalo, když se u ní nemoc projevila. „Ovlivnilo to moji paměť, takže jsem si třeba nemohla vzpomenout, jak se dostanu do Santa Moniky z Malibu, kde jsem žila. Nemohla jsem řídit. Byla jsem moc nemocná. Musela jsem prodat i svého koně, protože jsem se o něj nedokázala starat,“ přiznala.

Bella a její rodina nejsou jediní slavní, kteří trpí touto nemocí. Dalšími hvězdami jsou například Justin Bieber, Alec Baldwin, Shania Twain, Kelly Osbourne nebo Ben Stiller. ■