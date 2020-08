Sexy fotkami v bikinách vzbudila pozdvižení: Gabriela Koukalová je z reakcí fanoušků v šoku

Gabriela vyvolala svými sexy fotkami v plavkách pořádné pozdvižení. Super.cz

„Já jsem si to ještě všechno úplně nepřečetla, ale vzhledem k počtu zhlédnutí a lajků si myslím, že je to prostě neskutečný. Člověk se neustále snaží dávat nějaké příspěvky s hlubším obsahem, ale nemá to většinou takový dosah. Tak jsem to zkusila otestovat a zase jsem se nepletla,“ řekla Super.cz krásná biatlonistka na natáčení seriálu Sestřičky.

Na druhou stranu ji komplimenty pochopitelně potěšily a dodaly jí na sebevědomí, asi jako každé ženě. „Určitě, já si říkám, že dokud to stojí za to aspoň trochu, tak by si člověk měl nějak užít,“ směje se Gabriela.

Na Maledivách si užila pravou dámskou jízdu, vzala s sebou kamarádky a mužům byl vstup zakázán. „Byly tam dvě moje nejlepší kamarádky, myslím, že jsme si to s holkama užily hodně, že to byla jedna z nejhezčích dovolených, které si za celý život pamatuju.“ ■