Jak to spolu mají? Na otázky ohledně manžela má Gabriela Koukalová jasnou odpověď

„Nebýt té situace s koronavirem, tak jsme tančili celou zimu. Tím, že nám do toho vstoupila karanténa, tak jsme si to úplně neužili a veškerá pozvání, která jsme měli, jsme nemohli uskutečnit,“ prozradila nám bývalá profesionální biatlonistka na natáčení seriálu Sestřičky.

Účast ve StarDance jí pomohla najít sebevědomí v tanci. „Celá ta show u mě působila tak, že mi to naprosto zbouralo veškerý zábrany. Dřív jsem byla taková, že jsem se do toho tance neměla, a teď jsem úplně změnila přístup, hrozně mě to baví a vůbec se nebojím hýbat a jakkoli se projevovat,“ usmívá se.

Ve spojitosti s pořadem se také hojně řešil její vztah s manželem Petrem, který ji na přímé přenosy nechodil podporovat. Spekulovalo se o jejich rozchodu a Gabriela poté dokonce čelila nařčení, že jí s tanečníkem Martinem Prágrem spojuje víc než jen pouhé přátelství. Se zájmem médií a fanoušků se už musela smířit. „Vnímám to jako daň za to, že byl člověk úspěšný, tak s tím asi musí počítat,“ přiznává kráska.

Na dotazy, jak to s manželem mají a jestli jsou stále spolu, se snaží nereagovat. „Já nemám potřebu odpovídat na všechno. Jsou určité věci v naší rodině, které bych chtěla, aby zůstaly tabuizované, a hodlám to takhle udržet,“ řekla Super.cz Gabriela. ■