Do koronavirem nakaženého Vémoly se pustil jeho soupeř: Místo tréninků prý Karlos obrážel strip bary

Václav Mikulášek se pustil do Vémoly. Foto: Instagram V. Mikuláška

Ten nejprve zpochybnil, že má Vémola koronavirus, aby ho později nařkl z toho, že tráví noci po strip barech.

„Pokud koronavirus má, chápu to. Chápal bych, i kdyby přiznal, že je to pro něj aktuálně těžké skrze koleno. To je zranění, které se může stát. Chápu, pokud opravdu tu koronu má, ale ať mi vysvětlí to, že v době přípravy ho viděli v Goldfingers (striptýzový klub) sedět až do rána. A v dalších podobných klubech. Nemyslím to vůbec zle. No hate, jen ať mi to vysvětlí,“ řekl webu MMA Shorties Mikulášek, jehož zářijový zápas s Vémolou je v ohrožení.

ČTĚTE TAKÉ: Lela Ceterová zveřejnila smutné foto z postele: Vémolova silikonka bojuje s koronavirem a má strach o nemocnou dceru

Vémola koronavirem nakazil i svou partnerku Lelu Ceterovou a osmiměsíční dcerku Lili. „Doufám, že se můj stav nezhorší. Zatím přetrvává jen bolest hlavy, krku a kašel. Protože potom opravdu nevím, kdo se bude o mého malého andílka starat, zatím to zvládám bez pomoci,“ nechala se slyšet Lela, která tím jednoznačně naznačila, že s pomocí tatínka Vémoly počítat nemůže. Samotný zápasník nebere telefony a nereaguje na zprávy. ■