Vyhrocená Výměna manželek: Mladík si stěžuje na partnerčino popíjení. Pak se rozpláče

Vyhrocené chvíle nastanou v pražském bytě, když si Petřin šestadvacetiletý partner Filip postěžuje na její popíjení a řekne, že přemýšlí o odchodu.

„Bohužel, s Péťou se popíjí víc než občas. Ona ten alkohol má bohužel ráda. A já to kolikrát nevydržím a dám si toho panáka s ní. Občas přijdu z práce a tady je rozpitá vodka, to mi přijde úplně absurdní. A je mi úplně jedno, jestli to uvidí nebo neuvidí v televizi,“ říká Filip.

Nikola poukáže na finanční situaci, v níž se rodina nachází, a zeptá se, kde Petra na vodku bere peníze. „To já nevím,“ odpovídá mladík.

Poté se před kamerou rozpláče. Přemýšlí prý, že od partnerky odejde, a když se ho její syn Miloš zeptá, zda chce opravdu odejít, neudrží emoce.

„To si děláš srandu, to je docela síla. Nejvíc trpí ten kluk,“ reaguje Nikola. „A proč si myslíš, že mě to tak mrzí?“ odpovídá muž s pláčem. ■