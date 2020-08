Ne, tohle není Pravá blondýnka, ale její dcera: Krásná Ava (20) se slavné matce podobá stále víc

Ava Phillippe Foto: Instagram Reese Witherspoon

„Vím, že je to moje dítě, ale jsem jí pěkně posedlá,“ napsala Reese k fotografii. Dvacetiletou Avu a syna Deacona (16) má Witherspoon s exmanželem Ryanem Phillippem. Se současným manželem Jimem Tothem má pak ještě syna Tennesseeho (7).

Ava studuje kalifornskou univerzitu, a když vylétala z matčina hnízda, nenesla to Reese dobře. „Je to těžké. Nikdy mě nenapadlo, jak se asi cítila moje matka, když jsem šla na vysokou. Šla jsem do Avina pokoje, lehla si na její postel a plakala,“ přiznala v pořadu Ellen DeGeneres.

Zatímco Ava se věnuje studiu, Deacon se snaží uspět s muzikou. Nedávno vydal svůj první singl s názvem Long Run a samozřejmě se dočkal podpory své slavné matky, která jeho píseň hrdě sdílela. ■