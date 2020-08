Zamilovaná Agáta Prachařová se pochlubila fotkou s přítelem: Co jí k nové lásce vzkazují fanoušci?

Agáta se svým novým úlovkem Foto: Instagram A. Hanychové

„Stačí mi dát dort a přestanu špulit,“ připsala si Agáta k fotce, na které se usmívá a za zády má svého nového partnera. K novému vztahu jí začali fanoušci psát nejrůznější vzkazy, nejen to, že je její nový přítel sympaťák, ale někteří dokonce přišli s tím, že je podobný herci Jiřímu Pomejemu. „Pomeje za mlada,“ napsala jedna fanynka a další se přidala. „Ale úplně! Čtu komentáře jen proto, zda to někdo taky vidí,“ dodala další.

Většina z fanoušků Agáty se však shodla na jednom, přejí jí, aby to s novou láskou konečně vyšlo. „První, co mě napadlo, že tohle by mohlo konečně vyjít. Sluší vám to spolu,“ stálo v jedné ze zpráv. Modelka po rozchodu s manželem Jakubem Prachařem (36) totiž zatím moc štěstí neměla. Neklapalo to s pohledným makléřem Zdeňkem ani později s kameramanem Markem, do třetice všeho dobrého by to tak mohlo vyjít.

