Za tyhle fotky si těhotná reportérka Primy vykoledovala pořádnou kritiku

Andrea Antony Foto: archiv A. Antony

„Před měsícem a půl jsem začala zase chodit do fitka s trenérem. Po konci druhého měsíce se mi úplně přestalo chtít a byla jsem dost unavená, tak jsem necvičila vůbec. A teď se mi naopak chce. Tak proč si ještě párkrát nezacvičit a nedostat se před tím výkonem, co mě na konci těch devíti měsíců čeká, trochu do kondice,“ svěřila se Super.cz reportérka z Primy.

Fotkami pořízenými při zvedání činek a zveřejněnými na sociálních sítích ale vzbudila rozruch. „Po zveřejnění fotek z posilovny se na mě sesypala kritika o bezpečnosti,“ uvedla Andrea.

„To mi přijde nenormální. Sorry,“ napsala fanynka Janka. „Když těhotné ženy cvičí nebo berou něco těžkého, tak můžou potratit,“ varovala Andreu další followerka Anna.

Andrea, která před těhotenstvím praktikovala zejména kruhové tréninky, cvičí pod dohledem, s opatrností a ohledem na svůj stav. ■