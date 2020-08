Není jen zpěvačka: Elis Mraz měsíce bez vystupování finančně zvládla díky své druhé práci

Elis Mraz Super.cz

Stejně jako ostatní umělci musela většinu své práce v posledních měsících zrušit, Elis Mraz (26) je proto ráda, že už zase může zpívat. „Už jsem párkrát vystupovala, ale musím říct, že jak to vypadalo pro letošní rok dobře, tak to skončilo nevyzpytatelně, a to hlavně pro pořadatele,“ říká mladá zpěvačka.

„Už jsem vystupovala, ale spousta vystoupení se teď zase rušila, takže je to takové nahoru a dolů,“ prozradila s tím, že je ráda za své druhé zaměstnání, díky kterému může platit nájem a ty nejnutnější věci. „Naštěstí pracuji ještě pro Českou televizi, takže mám z čeho platit nájem. Kdyby nebylo tohle, tak bych asi musela řešit jiné věci,“ prozradila nám.

Elis se kromě vlastní tvorby věnuje také skládání hudby pro děti.

„Dělám dětské pořady, dabuji a taky skládám hudbu do dětských pořadů. Já jsem takový nešika od přírody, takže se k těm dětem hodím, a vždycky si to užívám, je to něco jiného, než co dělám v rámci své hudby,“ prozradila zpěvačka, která se nebrání ani tomu, že by v budoucnu pro děti vystupovala.

„Přemýšlela jsem nad tím, skládám písničky pro děti, ale bavilo by mě, kdyby je spíš zpívaly děti než já. Teď mám nový nápad, tak uvidím, práce s dětmi mě hrozně baví,“ dodala Elis Mraz na výstavě Alfonse Muchy v Obecním domě, kde jsme ji potkali. ■