Hrála striptérku, přitom se bála svléknout před kamerou: Mladá herečka se děsila ukázat figuru v prádle

Lili Reinhart Profimedia.cz

Ačkoliv má báječnou figuru, necítila se na to vlézt před kameru v kalhotkách a podprsence. Některé její kolegyně ze seriálu nejedly 12 hodin před natáčením, když se měly ukázat v prádle. Lili ovšem chtěla vypadat jako normální holka.

„Nemám tělo modelky, nemám úzký pas, dokonale tvarované nohy, nejsem hubená ani drobná. Při scénách v prádle jsem se cítila opravdu nejistá. A vůbec jsem je nechtěla točit. Nikomu jsem o tom neřekla. Nikdo mě do toho nenutil. Udělala jsem to, protože je to moje práce. Ale měla jsem ze sebe velmi špatný pocit,“ svěřila se.

„Je to komplikované. Nemohu mluvit o pozitivním vnímání ženského těla, když se tak sama nevnímám. Takže i když jsem se necítila dobře, věděla jsem, že je důležité ty scény natočit, aby lidé viděli moje tělo, jaké je. Udělala jsem to pro ty, co si myslí, že musí vypadat dokonale,“ vysvětlila svůj postoj.

Po odvysílání polonahých scén si ještě užila své. Trollové na Twitteru na ni začali útočit, že je tlustá. Z takových komentářů si ale herečka naštěstí nic nedělá. ■