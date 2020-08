Shodila 15 kilogramů a vypadá jako školačka: Jak to má zpěvačka Magda Malá (53) s muži a láskou?

Zpěvačka Magda Malá Super.cz

Je tak až s podivem, že je drobná brunetka nezadaná. „Pevný vztah zatím nemám, ale nechci o tom moc mluvit. Když se někde takhle zmíním, tak mám spoustu nabídek na messengeru, oni to kluci berou trochu jako seznamku. Je to takové zatím otevřené. Jsem volná a uvidíme, co osud přinese,“ prozradila pro Super.cz s úsměvem zpěvačka, která se ve formě udržuje pravidelnou chůzí.

„Já jsem hodně chodila. Říkám, že kdo mě chce vidět, ať jde do Braníku k Vltavě, chodím tam jednou i dvakrát denně. Myslím, že člověk by měl málo jíst a u mě je to tím, že jsem vynechala teplá jídla,“ svěřila Magda před koncertem v pražské Stromovce, kde zpívala spolu se svým kolegou a kamarádem Bohušem Matušem.

„Musím říct, že jsem v srpnu neměla tolik vystoupení, ani když nebyla ta krize. Je to super. Ale i v době, kdy jsme nikam nemohli, jsem si kamarádkou vymyslela takovou krásnou akci, hru s kytarou pro lidi a natáčely jsme videa. Já se prostě nemůžu nudit,“ řekla Magda, která by ráda k moři, kvůli pracovním povinnostem se jí to ale letos nejspíš nepoštěstí. „Hrozně bych k moři chtěla, ale letos to nestihnu, takže příští rok určitě. Točím dvojcédéčko, takže pořád něco dělám,“ dodala zpěvačka. ■