Sexy outfitů se rozhodně nebojí: Michaela Tomešová předvedla štíhlé nožky a vyčuhující podprsenku

Michaela Tomešová

Na vernisáž do Obecního domu dorazila herečka a zpěvačka ve slušivém kostýmku s mini kraťásky, ve kterém rozhodně nejvíce z přítomných dam odhalila své nohy. „Dlouho jsem nebyla na výstavě nebo vernisáži. Ráda jsem chodila do galerií s Romčou, když jsme jeli někam do zahraničí, ale od té doby, co mám děti, tak se přiznám, že jsem nikde nebyla. Takže to musím napravit,“ svěřila se herečka, která poutala pozornost také hlubokým výstřihem, ze kterého jí pod sakem vyčuhovala podprsenka.

Herečka má módu ráda, a tak využije každou příležitost, kdy se může obléknout do něčeho jiného, než je sportovní oblečení, které nosí doma na zahradě se svými syny. Ti ji vedle dětských pořadů budou již od konce srpna moci sledovat v novém seriálu Sestřičky. „Strašně se těšíme na první díl, který bude už 29. srpna. Budeme se na to společně koukat a jsme zvědaví, jak to diváci přijmou,“ svěřila se Míša, kterou prý synové už z televize znají.

„Dost mě vnímají v jednom dětském pořadu na Déčku, který se jmenuje Draci v hrnci, tam jsem byla ještě taková mladší, na to se koukají. Jsou docela zvyklí, že tátu a mámu vidí v televizi, není to pro ně nic divného,“ prozradila herečka, která se od září vrací také na prkna.

„Od září se vracím do divadla a strašně se těším. Teď jak se vrací roušky, jsme trochu na pochybách, aby lidi chtěli chodit do divadel. Měla jsem s Divadlem Kalich jedno představení v létě a přišla jsem na jeviště a upřímně jsem se hodně dojala a trochu jsem to neustála, že jsou diváci zase zpátky,“ dodala Tomešová. ■