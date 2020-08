Po šití roušek se Havlová vrhla na další dobrou věc. Léto jí vážně svědčí

14. ročník charitativního bazaru přišly podpořit známé tváře. Michaela Feuereislová

Charitativní Be Charity bazar Barbary Nesvadbové (45) podpořily známé osobnosti oblečením, které věnovaly do prodeje. Celá řada celebrit navíc přišla do prostoru Žofín Garden, kde se bazar uskutečnil, osobně pomoci nebo podpořit dobrou věc svou přítomností. Jedním z nejvzácnějších hostů byla Dagmar Havlová (67), která přišla v doprovodu své přítelkyně Pavlíny Němcové. Do prodeje přinesla trika s nápisem Václav Havel a celý den pomáhala prodávat.