Knotková z Kulového blesku po 42 letech: Nezapomene na mašinku se slivovicí ani na „směroplatnou“ babičku

Josef Abrhám, Daniela Kolářová a Milada Ježková ve filmu Kulový blesk Foto: Prima MAX/ Státní fond kinematografie

Kolářová nepatří k herečkám, které by se nemohly nebo nechtěly dívat na své filmy. „Když na film náhodu natrefím v televizi, tak se vydržím koukat až do konce. Mám ten film ráda. Byla to hezká práce. Taková, řekněme, poloilegální. Podařilo se tam dostat to, co tam být nemělo,“ vzpomíná na legendární Kulový blesk, v němž si zahrála Knotkovou. Jejího muže ztvárnil Josef Abrhám (80).

„Když se řekne Kulový blesk, tak se mi na první dobrou vybaví mašinka se slivovicí, kterou měl pan Smoljak v bytě. A z hlášek mě vždycky dostane výraz ,směroplatnýʻ, který říká babička Jechová (Milada Ježková - pozn.),“ řekla herečka.

ČTĚTE TAKÉ: „Směroplatná“ Milada Ježková (†83), nahradila Zázvorkovou: Se slavnými kolegy mimo natáčení nepromluvila ani slovo

Snímek, který si diváci mohou připomenout ve čtvrtek na Prima MAX, vznikl před dvaačtyřiceti lety, na oblíbenosti neztrácí ani dnes, a to především díky inteligentnímu humoru tvůrců Ladislava Smoljaka (✝78), Zdeňka Svěráka (84) a Zdeňka Podskalského. ■