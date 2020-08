Takhle probíhala škatulata ve Slunečné: Podívejte se, jak těhotná Arichteva předávala svou mrchu krásné herečce

Arichtevu vystřídala ve Slunečné Josefíková. Video: archiv FTV Prima

V kostymérně Slunečné si se smíchem předaly nejen kostýmy, ale i pár cenných rad. „Tohle by šlo, to by ti mohlo být. No, mně to slušelo víc, ale už se do toho nevejdu. Dobře, Evi, jsou tvoje,“ vyndávala se smíchem Arichteva své kusy oblečení a ukazovala je nové Denise – Evě Josefíkové.

„Myslím, že to půjde… Vezmi si, prosím tě, Denisu, a hlavně, hlavně si pamatuj, ať z ní není hodná holka! Já jsem na tom dost pracovala,“ pošťuchovala ji herečka. Pro Evu Josefíkovou to bylo snad nejrychlejší angažmá v seriálu. Všechno se upeklo prakticky za pár hodin, kdy jí zavolali tvůrci a roli jí nabídli.

„Byla to rychlovka. Než jsem na to kývla, bylo pro mě důležité, abych předtím mluvila s Verčou. Chtěla jsem, aby o tom věděla a všechno bylo v pořádku,“ prozrazuje Eva Josefíková, jak se do seriálu dostala. Jakmile Eva kývla, vše se rozjelo a nastoupila prakticky hned. Oblékla se do kostýmů po Veronice a naskočila do vlaku Slunečná rovnýma nohama.

„Půlka štábu je ze seriálu Modrý kód, kde jsem hrála, takže to bylo fajn. Znala jsem lidi, měla jsem tam kamarády, tak ten nástup byl super.“

Dnes už má Eva Josefíková za sebou několik týdnů natáčení a je vidět, že se zařadila rychle a bez problémů. Také nic neponechala náhodě a na pár dílů, kde hrála Veronika Arichteva, se podívala. Nad tím, jak budou fanoušci reagovat na její ztvárnění Denisy, zatím herečka nepřemýšlí, ale je zvědavá.

Tohle bude království jejího prince: Veronika Arichteva se pochlubila dětským pokojem, který si sama navrhla

Jediné, co stihla zaznamenat, bylo to, že ji fanoušci Slunečné ze začátku vyslýchali, zda do seriálu opravdu nastoupí. „Nemohla jsem o tom mluvit, tak jsem nic neříkala,“ usmívá se Eva Josefíková ■