Cukrářská nemodelka v akci: Porotkyně (59) z Peče celá země se ukázala v plavkách

Mirka van Gils Slavíková Foto: Instagram M. Van Gils Slavíkové

Známá cukrářka Mirka van Gils Slavíková (59) se do povědomí diváků dostala díky porotcování v soutěži Peče celá země. Trojnásobná maminka již dospělých dětí je autorkou několika knížek o pečení a vaření.

Vitální dáma s růžovými vlasy vypadá stále skvěle, a tak se vůbec nebála zveřejnit fotku z dovolené, kde s rozzářeným úsměvem na tváři pózuje v plavkách.

„Celý život tak trochu bojuji s tím, jak se cítím ve svém těle. Až poslední dobou mi dochází, že je to hlavně o tom být svá a neřešit. I s tím samozřejmě souvisí starání se o sebe tak, aby se člověk cítil dobře. Být svá není jednoduché, ale stojí to za to,“ nechala se slyšet cukrářka s tím, že se během focení u moře hodně nasmála.

„Dělat si ze sebe srandu je to nejlepší, co jde. Jsem taková spíše cukrářská nemodelka,“ vtipkovala Mirka na sociální síti. A nutno podotknout, že jí to v plakách moc slušelo! ■