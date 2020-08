Moderátor České televize se konečně setkal s maminkou. Fanoušci nechápou, že je jí 71 let. Skvěle vypadá i v bikinách!

Vojtěch Bernatský má krásnou maminku. Obejmout se mohli po 7 měsících. Foto: Instagram V. Bernatského

Sporťák Vojtěch Bernatský (45) se konečně mohl setkal se svou maminkou. Ta už skoro deset let žije ve Švédsku, a vzhledem k tomu, že cestování bylo kvůli pandemii poslední měsíce složité, až nemožné, na vzájemné objetí si museli počkat. „Konečně po sedmi měsících,“ napsal Vojta ke společné fotce.

Vojtova maminka oslavila 71. narozeniny, což je věk, kterému se nechce věřit. „Nevím, jak je to možný, ale to švédské podnebí má na moji 71letou maminku/modelku velmi blahodárný účinek,“ směje se Vojta. A fanoušci souhlasí. „Já ten věk nechápu“, „Maminka je extra kočka. Vypadá o 20 let mladší“ nebo „Mamka je fakt krásná“, vzkazují. Nelze, než souhlasit.

A jaký má paní Marie recept na svou vitalitu? Nic drastického. „Možná by se zdálo, že je to velká sportovkyně, ale opak je pravdou. Já ji snad nikdy sportovat neviděl. Tedy pokud jde o konkrétní sport. Jinak má pohybu opravdu hodně,“ řekl Super.cz.

Kromě moderování sportovní relace Branky, body, vteřiny se Bernatský věnuje také psaní. Koncem září mu vyjde druhá knížka, v níž pojednává o svém dvojnásobném rodičovství. Po Dvojtátovi to bude titul Tati, už tam budem? „Kniha je věnována Elišce a Matyášovi, bez jejichž bezprostřednosti, fantazie, humoru a lásky bych si nesplnil svůj dávný dětský sen – stát se aspoň na chvíli spisovatelem,“ uvedl Vojta. ■