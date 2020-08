Ženě kvůli nemoci rostou vousy. Přestat se holit prý bylo to nejlepší rozhodnutí

Alma Torres Profimedia.cz

Zkusila všechno od holení žiletkou, depilace, laseru či vosku, nic ale nemělo trvalý účinek. Ve svých třiadvaceti letech se proto rozhodla s holením přestat. „Dlouho jsem se snažila změnit to, jak vypadá, ale nejde to. Dospěla jsem k tomu, že tak mám vypadat, tak jsem se přestala snažit to změnit,“ řekla s tím, že to bylo to nejlepší rozhodnutí.

Lidé ji nejdřív častovali hrubými urážkami, nebo si ji fotili na ulici. To se prý děje stále, mladou ženu už to ale nerozhodí. „Prostě se na ně podívám, aby viděli, že vím, co dělají a že je mi jedno, co si o mně myslí,“ říká s tím, že pozitivní komentáře nad těmi negativními na sociálních sítích převažují.

Svůj příběh Američanka žijící v New Yorku sdílí, aby dodala odvahu dalším ženám, které trpí podobnými problémy.

„Chci lidem pomoct rozumět tomu, že každé tělo je jiné, ale není potřeba to měnit - jen se naučit milovat a přijmout to své,“ dodala Torres s upozorněním, že vybudovat si sebevědomí nejde přes noc, jí samotné to trvalo roky. „Nyní jsem se svými vousy mnohem sebevědomější, než jsem kdy byla. Naučit se vousy akceptovat bylo, beze vší pochybnosti, to nejlepší, co jsem kdy udělala.“ ■