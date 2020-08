Má, nebo nemá přítelkyni? Josef Trojan dal po procházce s Emmou Smetanou jasnou odpověď

Josef Trojan Michaela Feuereislová

Po slavnostní premiéře, která proběhla začátkem minulého týdne, se strhla diskuze nejen o snímku jako takovém, ale v souvislosti s Trojanem také o hercově noční procházce s moderátorkou Emmou Smetanou. Jejich rozhovor a objetí vedly k nejrůznějším spekulacím, které moderátorčin dlouholetý partner Jordan Haj označil za nesmysly. Smetana se k situaci nijak nevyjádřila.

A herec Josef Trojan? Ten krátce po premiéře v rozhovoru na Rádiu Expres svěřil, zda je zadaný: „Nejsem,“ odpověděl stručně, ale jasně.

„Jsem typ člověka, který moc často nechodí ven. Já jsem rád doma ve svém pokoji, nebo někde s přáteli, v uzavřené společnosti, spíš v uzavřeném prostoru, protože jsem docela introvertní typ. Nejsem typ člověka, který by měl oblíbené podniky, ve kterých by se pravidelně vyskytoval,“ dodal mladý herec na otázku, kde by jej případné fanynky mohly potkat. Dívky, které by se s ním chtěly seznámit, to tak nebudou mít jednoduché... ■