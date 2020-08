Do svatby kamarádů pupík vykukoval jen trošku, teď už chce být vidět: Lucie Kovandová se pochlubila bříškem

Lucie Kovandová Foto: Instagram L. Kovandové

Modelka a Česká Miss World 2013 Lucie Kovandová (26) před pár dny oznámila, že je těhotná. Poté, co zveřejnila snímek ze svatby přátel, kde se bříško snažila maskovat květinou, o jejím požehnaném stavu už nepochybovali ani fanoušci.

Kráska, která před lety zabodovala v soutěži krásy, tak šla s pravdou ven. S přítelem, hokejistou brněnské Komety Petrem Holíkem, čeká prvního potomka a nutno říct, že bříško už by jen tak neschovala. Lucie se totiž nyní pochlubila snímky, na kterých je její požehnaný stav už krásně vidět.

„Do svatby našich kamarádů pupík vykukoval jen trošku, no a tady se rozhodl, že chce být vidět za každou cenu. Je pravda, že tomu pomohlo asi i to výborné jídlo, co tam bylo. Ale nevadí. A tak jsem toho musela využít a udělat si vzpomínkovou fotečku,“ pochlubila se Lucie a prozradila, že na příchod miminka se se svým snoubencem těší v lednu. ■