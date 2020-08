Jsi nabubřelá, vzkázal troll seriálové Carrie. Slavná herečka ho svou reakcí vyškolila

Sarah Jessica Parker Profimedia.cz

Své o tom ví například manželka Johna Legenda, modelka Chrissy Teigen (34), která je terčem trollů poměrně často, s kritikou se setkala také modelka Candice Swanepoel (31), ale pro příklady nemusíme chodit daleko. O hejtech kvůli hubené postavě nedávno psala například i herečka Bára Jánová (31).

Seriálovou Carrie, herečku Sarah Jessicu Parker (55), k reakci vyprovokoval komentář, v němž ji troll označil na „nabubřelou“ poté, co na Instagramu sdílela snímek chodníku s nápisem „Udržujte sociální distanc“. „Proč? Ale no tak...proč? Vážně? Co je nabubřelého na fotce chodníku? Nemůžeme být milejší? Ach jo,“ odpověděla.

Follower později upřesnil, že nerozuměl citaci z filmu, jíž herečka post doplnila. Šlo o akční scénu z komedie Blízcí příbuzní, v níž Peter Falk a Alan Arkin kličkují mezi střelami. „Kličkujte! Kličkujte!“ „Blízcí příbuzní.“ „To je to, co dělám. S rouškou,“ napsala Parker. ■