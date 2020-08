Bláznivý song Mumuland se znovu rozezní: Petr Kotvald jím okouzlil i Petru Hřebíčkovou

Hit Mumuland v českém filmu Video: Bioscop

Hit, který se svého času kradl do hlav všem, kteří si alespoň občas zapnuli rádio, vznikl v roce 2001 a Petr Kotvald se při jeho vzniku inspiroval od britské taneční kapely KLF, která v písni Stand by The JAMs zpívá o ztraceném kontinentu Mu, jenž se podle pověstí nachází kdesi v Tichém oceánu. Pro Kotvalda song na počátku nového milénia znamenal velký comeback.

Píseň si oblíbila i postava Jany v podání Petry Hřebíčkové, pro niž manžel Čenda (Karel Zima) přichystal překvapení v podobě známého zpěváka. „Úplně jsem si to podle popisu ve scénáři neuměl představit. Papír přece jen snese všechno. Teď mám za sebou první klapku a moc se mi to líbí. Je to zábavné,“ komentoval svou účast v průběhu natáčení Kotvald: „Jsou to pro mě nové vody. Je to fajn.“

Hřebíčková následně přiznala, že byla jako malá fanynkou dvojice Petr Kotvald a Standa Hložek. „On byl strašně fajn a profesionální. Zírala jsem na to jako blázen. Samozřejmě to bylo bizarní, takže jsem nemusela vůbec hrát, že se směju," prozradila herečka o zkušenosti s Kotvaldem. ■