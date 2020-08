Vladimír Polívka přivedl svou bývalou snoubenku k divadlu: Sexy brunetku čeká hlavní role

Divadlo je strašná řehole, říká Karolína Krézlová. Super.cz

Nyní ji čeká premiéra hry Přítelkyně z domu smutku na motivy knihy Evy Kantůrkové. Stejně jako Ivana Chýlková (56) ve známé seriálové podobě si zahraje hlavní roli.

Na první velkou divadelní příležitost si Krézlová musela počkat. „Dost dlouho jsem pracovala na tom, abych se mohla živit jen herectvím. Měla jsem premiéru filmu, premiéru seriálu, měla být premiéra divadla, ale posunula se kvůli vynucené pauze, a přichází až teď,“ řekla Super.cz.

K divadelnímu herectví ji přivedl její bývalý snoubenec Vladimír Polívka, se kterým dodnes vychází.

„Smáli jsme se tomu, že jak jsem byla od filmu a modelingu, netušila jsem, že je to tak strašná řehole. Teď ho proklínám, kolik se toho musím učit, kolik mám zkoušek, ale baví mě to,“ směje se brunetka a přiznává, že po finanční stránce modeling a divadlo srovnávat nejde. „Je to škoda, že je to divadlo tak málo placené,“ posteskla si. ■