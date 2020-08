Česká Angelika (85) žila 19 let se ženáčem. Osudovou lásku ale našla až u o 18 let mladšího číšníka

Libuše Švormová s manželem Michaela Feuereislová

Je opravdu zvláštní, že tuto šarmantní dámu obsazují režiséři velice často do rolí nejrůznějších metrnic a herdekbab. Přitom na Libuši Švormovou (85) je radost pohledět, a když člověk slyší její hřejivý a sametový hlas, říká si, že lidé od filmu musí být snad slepí a hluší. Sama herečka s tím kupodivu problém nemá, spíš ji zaráží, že si ji lidé stále spojují s Angelikou (Michèle Mercier), kterou kdysi nadabovala do češtiny.

Svůj hlas totiž propůjčila i řadě mnohem slavnějších hereček, jako je třeba Shirley MacLaine nebo Gina Lollobrigida, a o Angelice si myslela své – že je to naivní limonáda. Jenže ať přijde kamkoli, i dnes se jí všichni ptají na Angeliku.

„Ne že bych ji nesnášela, jen mě to udivuje. Zřejmě je to tím, že Michèle Mercier byla neskutečně krásná,“ soudí Libuše Švormová.

Seriály neodsuzuje

Herečka se narodila 23. srpna 1935, takže oslavila půlkulatiny. Původně zvažovala dráhu grafičky a vystudovala uměleckou průmyslovku. Po maturitě se ale přihlásila na DAMU a celý profesní život věnovala pouze herectví. Aktuálně ji můžeme vídat na scénách Divadla Na Jezerce, Divadla na Vinohradech a agentury Harlekýn.

Filmovou herečkou se Libuše Švormová stala v roce 1959, kdy si zahrála hned ve čtyřech snímcích. Během kariéry natočila řadu filmů, ale v titulní roli se na stříbrném plátně nikdy neobjevila. Možná i proto je vděčná za televizní seriály: „Naneštěstí nejsem ten typ herce, který říká, že má doma hromady scénářů a vybírá si, co bude hrát. Já chci dělat všechno, co souvisí s mou profesí. Štěstí na filmové role jsem neměla, takže jsem ráda, že mohu hrát v seriálech,“ uvedla pro Český rozhlas.

První partner byl ženatý

Vždycky byla pohledná a mužům se líbila. Padla do oka i o 11 let staršímu spisovateli a scenáristovi Janu Otčenáškovi (✝54), ale zpočátku měla zábrany – Otčenášek byl totiž ženatý. Nakonec se s ním ale sblížila a žila s ním 19 let až do jeho předčasné smrti, i když se partner nikdy nerozvedl. Asi není divu, že její maminka byla z tohoto vztahu nešťastná a moc mu nefandila.

Když se pak Švormová seznámila se svým současným, o 18 let mladším manželem Janem Paterou, maminka neskrývala radost. Herečka svého muže poznala na dovolené na Šumavě, kde pracoval jako číšník v hotelu. Původně si myslela, že půjde jen o letní románek, ale dnes jsou spolu už 37 let a náramně jim to klape.

Kam má vstup zakázán

V hereččině domácnosti vládne manžel. „Vstup do kuchyně mám třeba zakázaný, ale takovou diskriminaci mi mnoho žen závidí,“ prozradila se smíchem v rozhlase. A dodala, že manžel je nejen vyučený, ale především skvělý kuchař.

„Domov je pro mě neuvěřitelné zázemí, bez kterého si to neumím představit,“ řekla herečka o svém spokojeném manželství. Ve volném čase rádi podnikají výlety a chodí na túry. Libuše Švormová se v kondici udržuje také plaváním. Přejeme, ať jí forma a pevné zdraví vydrží co nejdéle! ■