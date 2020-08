Těhotná Vendula Pizingerová dojemně zavzpomínala na své první dítě. Klárka prohrála boj s nemocí před 20 lety

Vendula Pizingerová Michaela Feuereislová

Vendula Pizingerová (48) přivede za dva měsíce na svět svého dalšího potomka a září štěstím. K životu ale patří i ty neveselé momenty a jeden z nich si v těchto dnech připomíná i ona. Je to už dlouhých dvacet let, kdy její jediná dcera podlehla leukémii. Později se blondýnce narodil ještě syn Jakub, kterému je dnes 15.

„Dvacet let bez dcery Kláry. Co všechno se za tu dobu událo v mým životě je až neskutečný. Určitě mi chybí moc její poradní hlas a moudrost, kterou v sobě nesla už jako dítě. Bylo to hodně zvláštní. Je vzácný, kolik lidí a osudů ovlivnila tahle malá holka...,“ vzpomíná Vendula na svém instagramovém profilu, kam připojila pár snímků Klárky, která podobu se zesnulým otcem Karlem Svobodou (✝68) nezapře.

A právě kvůli Klárce se Vendula stala prezidentkou nadačního fondu Kapka naděje, aby mohla ostatním, které zasáhla stejná nemoc, pomáhat. „Slíbila jsem jí, že budu pomáhat nemocným dětem, jak to půjde. Vůbec jsem netušila, že to spolkne můj profesní život, a to je přece úžasný. Vždycky jsem se snažila být silná, protože mě tak rodiče vychovali. Teď už nemusím, všichni jsou pryč a já rozjíždím nový příběhy. Pro nový duše...,“ napsala dojemně Vendula. ■