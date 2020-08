První společný rozhovor o miminku: Má už Bohuš Matuš s Lucinkou výbavičku a vybrané jméno?

Bohuš Matuš s Lucinkou Super.cz

Toho budou vychovávat v novém bytě, kam se plánují brzy přestěhovat. „Přiklepli nám krásný velký byt. Ono se to hodí, je to v Bohnicích, tak to je tak akorát pro mě,“ zavtipkoval Bohuš Matuš před koncertem v pražské Stromovce. Vedle stěhování už si Lucka také začíná připravovat výbavičku.

„Něco málo už máme, něco jsme dostali a něco jsme koupili, a ještě je toho hodně, co pořídit,“ svěřila se nám přítelkyně Bohuše Matuše. „Hodně dárečků pro miminko posílají fanoušci,“ dodal zpěvák s tím, že jméno pro holčičku zatím vybrané nemají. „Na jménu jsme se zatím neshodli. Já jsem vymyslel krásná jména, ale Lucinka bude mít poslední slovo,“ svěřil se zpěvák, který jméno zřejmě prozradí až po narození potomka.

„Chceme si to nechat jako tajemství do porodu, a ještě to není definitivní,“ řekla Lucie, která si plánuje založit Youtube kanál, kde by sdílela své první okamžiky jako maminka. Přestože už jí fanoušci na Instagramu, který si nově založila, psali, že by mohla točit videa už nyní a sdílet to, jak těhotenství probíhá, chce si počkat až po porodu. „Udělala bych to raději až potom, protože zatím nevím, co bych tam točila. Když budu mít hodně sledujících na sociální síti, tak budu dělat Youtube kanál možná i dříve,“ dozvěděli jsme se od Lucky.

Zpěvák vedle pravidelného koncertování začíná už také zkoušet v divadle. „Chystám se do skvělého Divadla Broadway, kde budu v představení Kat Mydlář, už začínáme od 24. srpna zkoušet s Danem Hůlkou a Marianem Vojtkem. To jsou skvělí kluci, takže se na ně těším,“ prozradil nám Bohuš Matuš s tím, že v zimě ho čeká ještě jedna role. „Pak se těším na projekt pana doktora Františka Janečka Ples upírů, který by měl být asi v zimě a pak doktor mi volal, že se mnou počítá, což je pro mě jeden z nejhezčích dárků,“ dodal nastávající tatínek. ■