Michael Kluch patří mezi nejlepší imitátory Freddieho Mercuryho na světě. Foto: Michala Rusaňuková

Michaeli, asi tuto otázku dostáváš často, ale tvůj knírek je pravý?

Ano a ano (smích). Knír je pravý, ačkoli kvůli některým rolím v divadle jsem nosil čtyřdenní strniště, které jsem vždy na koncerty s kapelou oholil, a ten čtyřdenní knírek dobarvil řasenkou. Nalepovací knír jsem zkoušel, ale nedá se s tím zpívat, čili tudy cesta nevedla.

Nalepovací knír tedy nebyl úplně praktický...

Je to tak, asi pětkrát jsem tomu dal šanci, ale nebylo to pohodlné, a nakonec ani praktické. Např. v létě, když se člověk potí, se mastix (speciální lepidlo - pozn. red.) odlepuje, a navíc to lehce svírá ústa. Cítíte tlak lepidla, proto podvědomě neartikulujete ideálně, aby se lepidlo neodlepilo.

Setkal jsi se někdy osobně s některým členem kapely Queen?

Měl jsem možnost navštívit Briana Maye v šatně po jeho koncertě v Praze. Ale víte, mě by bavilo setkat se s ním nebo s Rogerem Taylorem pracovně. Nemyslím to nutně tak, že bych si s nimi chtěl zazpívat, to ne. Velice rád bych je pozval na naši připravovanou show Queen Relived a zajímalo by mě, jak by na toto naše pojetí jejich odkazu reagovali. Koneckonců, pravděpodobně už o nás vědí, tak uvidíme.

Zajímalo by mě, co bys řekl Freddiemu Mercurymu, kdyby ses s ním mohl potkat osobně?

Freddie Mercury vždy říkal „dělejte si s mým odkazem, co chcete, hlavně ať to není nuda“, čili bych se ho zeptal, zda ho naše práce s Queenie nenudí. (smích)

Vystupovali jste po celém světě. Co považuješ za největší kariérní úspěch kapely ve světě?

Zrovna minulý týden jsme podepsali kontrakt v Jižní Koreji (s přesahem do okolních regionů) na 12 – 16 koncertů ve velkokapacitních halách pro 10 000 a více diváků s naší velkou show Queen Relived. To je naprosto famózní úspěch a máme z něho velikou radost. Vlastně jsme první česká kapela, která pojede turné jako áčkoví světoví umělci.

Máš pocit, že vás znají víc v zahraničí než v Česku?

To určitě ne, přeci jen tady působíme 15 let a možná právě i úspěchy v zahraničí o nás doma zvyšují povědomí.

Jsi před světovým turné nervózní?

Nejsem, naopak. Budeme cestovat soukromým letadlem, budeme kolem sebe mít obrovský tým, čili to vlastně bude jednodušší.

Máš přítelkyni?

Víte, jeden slovutný manažer mi kdysi poradil, že ať je to, jak je to, umělec vždy musí působit dostupným dojmem. Toliko bych tedy odpověděl (smích).

Na co se nyní nejvíc těšíš?

Nyní máme před sebou pořád ještě podstatnou část našeho letního tour Pod širým nebem, které nás hodně baví. Jednak po té dlouhé pauze si s kapelou pořádně zahrajeme, jednak nás baví skvělé publikum a jednak vezeme jeviště, které je přesným modelem stage ze slavného klipu Queen, The Miracle, a to nás baví hodně. Nechali jsme ho vyrobit už v roce 2018, ale letos poprvé s ním jedeme venkovní koncerty. Ale úplně nejvíce se těším, až skončí tento podivný nezmar, který sužuje celou společnost. ■