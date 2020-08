Láska zpěváka z Tváře si umí užít léto i v Česku. Fotkami z koupaliště převálcovala kolegyně v exotice

Podzimková tráví léto v Česku. Foto: Instagram B. Podzimkové

Topmodelka často navštěvuje fotogenickou plovárnu na pražské Divoké Šárce a s fotkami zveřejněnými prostřednictvím svého profilu na sociální síti Instagram sklízí snad ještě větší úspěch než její kolegyně momentkami z ciziny. Fotky Bára označila stručným popisem: „Léto v Česku,“ a přidala pár piktogramů v podobě české vlajky, sklenice piva a pálky na stolní tenis. Ping-pong totiž modelka hraje pravidelně.

„Po dlouhé době mám možnost trávit léto doma, mezi Prahou a Příbramí, kde mám rodinu. Česko má co nabídnout, takže si to tady užívám. Jediné, co mi chybí, je moře,“ svěřila se Super.cz vítězka světového finále Elite Model Look 2014.

Není divu, že se Bára nehrne do zahraničí. Kvůli nečekaně rychlému šíření koronaviru totiž s partnerem Albertem Černým, jenž se představí v nadcházející řadě Tváře, v březnu uvízli v Maroku déle, než čekali a chtěli, a vraceli se vládním speciálem.

Kvůli svému povolání bývá Bára často na cestách, a tak si teď dá od vlaků a letadel na chvíli pauzu. Vždyť i v Česku sklízí vavříny. Poslední vydání magazínu Harper’s Bazaar s Bárou na obálce je velmi úspěšné a česká topmodelka prý dokonce v průzkumu co do oblíbenosti porazila Rihannu.

Jelikož je Podzimková v Česku, může se tak aspoň zúčastnit českých kol castingu Schwarzkopf Elite Model Look pořádající svou domovskou agenturou. ■