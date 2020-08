Gazela Diana Kobzanová nakráčela zpátky na molo: Spolu s ní předváděly i její krásné malé dcerky

Mladší Lily byla na mole ve svém živlu. Michaela Feuereislová

Do Česka se z Ameriky Diana Kobzanová (38) s rodinou vrátila už před několika měsíci. Společenským akcím se ale modelka a moderátorka spíše vyhýbá. Před pár dny ale udělala výjimku a už poněkolikáté se zúčastnila módní přehlídky Beaty Rajské (57) ve Vratislavicích nedaleko Liberce.

Diana se na akci zhostila role moderátorky, modelky i maminky, neboť se na mole objevily i její dcery Ella a Lily. Tato trojitá činnost dala Kobzanové zabrat.

„Pokud bude Beata příští rok chtít zase děti na přehlídku, tak já se jí účastnit nebudu,“ řekla Diana Super.cz se smíchem v hlase a jedním dechem dodala: „Bylo to náročné, je v zákulisí uhlídat, ale Ella má na dlouho zážitek. Malou Lily jsem musela skoro násilím sundávat z mola, protože se chtěla neustále předvádět.“

Návrat do světla ramp byl pro modelku náročný. „Po přehlídce jsem byla nervově vyřízená, ale doufám, že pro diváky to bylo příjemné zpestření. Jsem ráda, že to letos časově vyšlo a přijel se podívat i Michal,“ uvedla s úsměvem.

Publikum si Kobzanová prý otočila kolem prstu jako moderátorka i modelka. Je to jistě tím, že poslední roky ji nevídáme tak často. „Diana je čím dál víc sofistikovaná. Stala se z ní dáma. Obdivuji ji i za to, jak zvládla uhlídat děti v zákulisí. Takovou adrenalinovou přehlídku jsem ještě nezažila,“ doplnila Beata Rajská. ■