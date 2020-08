Herec z Lajny se stal ve 24 letech otcem: Podívejte se, jak mu to sluší s miminkem

Štěpán Kozub Foto: Instagram Š. Kozuba

Novou životní roli si novopečený tatínek užívá, ale ne v takové míře, jak by si přál.

„Chtěl bych si ji užívat víc, ale jsem hrozně málo doma, takže jsem takový tatínek po večerech. Je to nový život, je to to nejvíc, takže mě to baví,“ prozradil Super.cz herec.

Štěpán si proto nyní kromě Divadla Mír, kde působí jako umělecký šéf, natáčení vtipných skečů se Třemi tygry a zpěvu musí i příkladně plnit své otcovské povinnosti. Svým uzlíčkem štěstí už se hrdě pochlubil i na sociálních sítích. ■