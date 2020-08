Chcete si pořídit oblečení své oblíbené osobnosti? Nesvadbová letos získala na svůj charitativní bazar i kabát Marty Kubišové

Nesvadbová pořádá bazar i v době koronavirové. Super.cz

Už po čtrnácté pořádá Barbara Nesvadbová (45) se svými blízkými charitativní Be Charity bazar a ani po těch mnoha letech neztrácí nadšení. Vždyť výtěžek z prodeje pomáhá zaměstnávat mentálně hendikepované spoluobčany, anebo se využívá na úhradu rehabilitace dětí s pohybovými problémy.

„Musím říct, že mě až dojímá, že pokaždé dostaneme tolik věcí od našich donátorů, ať už jsou to herci, baleťáci, podnikatelé, nebo jejich manželky,“ těší se spisovatelka ze zájmu lidí o její charitativní činnost. V letošním ročníku si budete moc pořídit dokonce kabátek od Marty Kubišové (77), mikinu od fotbalisty Lukáše Váchy, džínovou budou od Hynka Čermáka, či krásné zavinovací šaty hraběnky Mathildy Nostitzové. „Je hezké si pořídit něco od osobnosti, kterou máte rádi,“ řekla Super.cz Bára Nesvadbová.

Filantropku neodradila od organizování akce ani zvýšená bezpečností opatření kvůli nemoci Covid-19. „Říkám si, že děláme dobrý skutek a že nás pán Bůh ochrání. Všichni andělíčkové nám budou muset držet palce,“ nechala se slyšet Nesvadbová, která spolu se svým týmem udělá maximum pro to, aby se riziko ohrožení snížilo na minimum. „Pan primátor převzal nad bazarem záštitu. Máme veškerá opatření. Vstup bude povolený v rouškách, každý se bude moct zdržovat patnáct minut, budou k dispozici rukavice a dezinfekce,“ říká Bára Nesvadbová.

14. ročník Be Charity bazaru se bude i tentokrát konat v restauraci Žofín Garden a to v pondělí 24. srpna od 16 do 20 hodin. ■