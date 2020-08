„Máme bordel jak cigáni“, napsala kuchařka Kamu. Pak se za urážku omlouvala

Kamu Foto: Instagram Kamu

Pro svého přítele Robiho nedávno uspořádala tematický narozeninový mejdan, který provázela romská hudba, tance, veselí... a u jednoho z příspěvků pak napsala, že mají doma „bordel jak cigáni“. To se evidentně nesetkalo s pozitivní odezvou, tak nyní přišla s dlouhou omluvou.

„Včera jsme u příspěvku napsali, že „máme bordel jak cigáni“. Bezmyšlenkovitě a bez záměru jsme použili zajetý slovní spojení, aniž bychom si uvědomili, že uráží lidi, které máme tak rádi. Už moje máma mi v dětství nabíhala do pokojíčku a používala slovní spojení „máš tu bordel jak u cigánů“. Aneb přirovnání k nepořádku, který bezmyšlenkovitě používáme a ven z nás vyletí, aniž bychom to tak vlastně mysleli,“ začínala s popisem celé situace Kamu.

ČTĚTE TAKÉ: Kuchařka Kamu se po třech měsících ozvala fanouškům. V USA se bála o život maminky i přítele

„A tak promiňte nám, Romové, jasně, že si nemyslíme, že doma máte bordel. Paradox je, že do naší připravované knížky jsme zrovna ten den psali o síle slova. O tom, jak slova ovlivňují druhé a nás samotné. Lidé si často neuvědomují, jak jsou slova mocná a že mnohdy vypustíme něco dřív, než to dopředu promyslíme. A bum, stalo se nám to. Je vidno, že všichni rosteme každým dnem a pořád se máme co učit,“ uznala svou chybu Kamu.

Vzhledem k tomu, že dnes se lidé chytají každého slovíčka, uvedla vše na pravou míru a dodala i pár slov o tom, že ji i doma oslovují cikánko: „Milujeme všechny lidi bez rozdílu. Já vyrůstala na sídlišti se všemi možnými lidmi z růných etnik. Ať už se jim říká, jak chce, já mezi lidmi rozdíly nedělám. Všichni jsme stejní a všichni jsme jedno. Navíc Robí a máma mi cikánko říkaj poměrně často a já to mám ráda. Jsem kočovnice, bohémská duše, když to jde, tak tančím, zpívám, a taky vykládám karty. Zkrátka a dobře. Romská kultura je pestrá a zábavná a nás blázny dost přitahuje.“ ■