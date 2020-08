Svůj zadeček bude brzy předvádět na jiných plážích: Zuzana Belohorcová se chystá na stěhování

Zuzana Belohorcová Foto: archiv Z. Belohorcové

Nyní je čeká stěhování z luxusního věžáku, kde poslední roky žili, a to do domečku, který manžel bývalé moderátorky vybudoval a dosud jej spíš pronajímali. „Tak už se blíží nejen náš termín odletu do Marbelly, ale i termín stěhování se do rezidence. Jsem ráda, že to takhle vyšlo a že si aspoň na pár dní vyzkoušíme náš nový baráček, který jsme s láskou stavěli a budovali,“ svěřila Belohorcová, pro kterou bude stěhování z Floridy těžké.

„Věřím, že v něm bude nějaká rodinka nesmírně šťastná,“ dodala Belohorcová, která se také pomalu loučí s plážemi, na kterých s dětmi trávila spousty času. „Momentálně jsme ve stadiu třídění, rozdělování a stěhování všeho, co už nevyužijeme, ale určitě to udělá radost někomu jinému,“ dodala Zuzana, která bude své dokonalé pozadí brzy předvádět na plážích španělské Marbelly. ■