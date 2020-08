Tentokrát vyrazila do společnosti bez partnera: Snoubenka Karla Janečka byla k nepřehlédnutí

Lilia Khousnoutdinová Super.cz

„Alfonse Muchu vřele miluji. Je to jeden z malířů, které milovala moje babička. Měli jsme doma spoustu reprodukcí a katalogů,“ svěřila se Super.cz po příchodu Lilia, která tentokrát nepřišla se svým partnerem, ale doprovod jí dělal bratr a část rodiny. Přestože byl dress code akce smart casual, Lilia zvolila velkou večerní, ve které opravdu zářila.

„Šaty jsou od Blanky Matragi, byly vytvořeny tady v Obecním domě a byť nezapadají do dress codu, tak jsem si říkala, že je horko, tak je v nich dobře, a zároveň sem patří,“ řekla Khousnoutdinová, která je velkou cestovatelkou a po otevření hranic už stihla vycestovat.

„Několikrát jsem byla v Anglii, byli jsme ve Francii, byla jsem v Polsku, tak různě. Ne úplně daleko, a navštěvujeme primárně rodinu,“ prozradila Lilia, která si na jaro spojené s karanténou nemůže stěžovat. Byla totiž ráda, že mohla trávit čas se svým partnerem a rodinou.

„Bylo to obrovské požehnání, měli jsme čas pro sebe, naopak jsme byli v takové té rodinné jednotce a já jsem si to užila a věřím, že on taky,“ dodala Lilia, která jakmile to bude možné, plánuje cestu také do milovaného Bhútánu.