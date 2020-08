Blonďatý zpěvák z legendární chlapecké kapely se pochlubil svou sexy manželkou v bikinách

Ronan Keating Profimedia.cz

V Turecku Ronan se Storm oslavili páté výročí svatby, a to se svými dvěma dětmi - tříletou Cooper a pětiměsíční Coco. „Naplňuje mě to takovou radostí, vidět tyhle dvě malé bytosti, které jsme přivedli na svět. Lásko, děkuji, že mě miluješ, jsi můj svět, moje srdce a můj život. Před pěti lety jsme zažili jeden z nejlepších a nejkrásnějších dní v mém životě a já tě miluju z celého svého srdce. Pojďme do dalších padesáti a pak ještě jednou,“ napsal k fotce své ženy a jejich dvou dětí zpěvák.

Když sdílel Storm v bikinách, tak do Instastories ještě připsal: „Vzala si mě! Opravdu mě miluje.“ Je vidět, že je svou ženou po společných deseti letech stále okouzlen jako na začátku a chce to říct celému světu.

Keating už byl v minulosti jednou ženatý s Yvonne Connolly, se kterou má tři děti - Jacka (21), Missy (19) a Ali (15). Jejich manželství se rozpadlo poté, co ji Ronan podváděl s doprovodnou tanečnicí Boyzone. Se Storm Uechtritz začal randit v době, kdy se rozcházel s exmanželkou, vzali se jen pět měsíců poté, co byl pět let po rozpadu manželství finalizován rozvod. ■