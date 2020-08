Po třech letech našla Partyšová uplatnění pro tyto sexy šaty: Musela být ve střehu, aby jí nevypadla prsa

Gabriela Partyšová v odvážných šatech Super.cz

Tentokrát se oblékala na poslední chvíli. Na vernisáž do Obecního domu měla Gabriela Partyšová (42) nejdříve vybraný úplně jiný model. Ten si ale před odchodem na společenskou akci ušpinila, a tak zvolila jiný, ve kterém se musela celý večer hlídat.

„Tyhle šaty mi asi před třemi lety pořídila stylistka Lenka Kermes, která mě chystala na svatbu mého kamaráda. Naposledy jsem je měla tam, od té doby byly ve skříni. Dnes jsem chtěla jít klasicky v černých koktejlkách, ale umazaly se mi, když jsem dělala poslední úpravy a spadl mi na ně pudr,“ svěřila Super.cz Partyšová na zahájení výstavy reprodukcí Alfonse Muchy.

„Padly mi do očí. Jsou sice hodně vyzývavé a musím si z boku hlídat prsa, aby mi nelezla ven, ale strašně se mi líbily pro tuhle příležitost a výstavu. Přestože na pozvánkách bylo smart casual, přeci jenom jsme v Obecním domě a nějak se to sem hodí. A dnes je asi 35 stupňů a ve všem je člověku tak strašné horko, že tyhle vzdušné letní šaty mi zkrátka přišly vhod,“ řekla moderátorka, která na akci vynikala v béžovém modelu s odkrytými zády, pod který si nevzala spodní prádlo.

„Tyhle šaty nedovolí podprsenku. Není to sprosté a vyzývavé, ale musím se hlídat,“ dodala Gábina.

Partyšová má za sebou dovolenou a už pomalu vybavuje a připravuje syna do školy. Po několika měsících doma se už i Kristián těší. „Děti byly tak strašně dlouho doma, že jsme všichni rádi, že už půjdou do školy. A doufáme, že se to obejde bez velkých opatření a že se ta situace tak trochu zklidní, aby naše děti mohly studovat,“ dodala moderátorka. ■