Jsi hubená jak papír, naž*r se, slýchává hvězda Slunečné. Lidé si neuvědomují, že to může ublížit, říká herečka

Bára Jánová Foto: Jan Tůma pro Glanc

Jánová si je vědoma, že sociální sítě mají velký vliv, na mladé lidi obzvlášť. „Vzhledem k tomu, že moje cílovka jsou hodně teenageři a lidi v takovým kritickým věku, kdy je hodně věcí ovlivňuje, tak se snažím je ovlivňovat pozitivně,“ řekla během focení pro časopis Glanc.

I proto se rozepsala o kritice, které kvůli své hubenosti často čelí. „Schytávala jsem to už na základce, na obchodce. Zkrátka tu štíhlost máme v rodině. A schytávám to i teď, protože lidi mají pocit, že hubeným se to říct může – jsi hubená jak papír a nažer se – a neuvědomují si, že to může ublížit stejně jako lidem, kteří jsou obézní,“ říká herečka.

Velkou diskuzi Bára rozpoutala i na základě svého sdělení, že dochází na terapie. „To přišlo zcela spontánně, když jsem jela z terapie. Je mi po tom vždy tak dobře, jsem taková uzemněná, vypovídaná, mám srovnaný myšlenky, tak jsem to napsala, a vlastně jsem moc neuvažovala nad tím, že to může být pro někoho hraniční příspěvek,“ dodala Jánová.

Její nejnovější snímky vznikly v pražské botanické zahradě, jejich autorem je Jan Tůma. ■