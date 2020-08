City neskrývá. Takto Anna K. poodhalila vztah s mužem, se kterým žije už skoro čtvrtstoletí

Anna K. pouští do světa klip k hitu českých rádií. Video: Anna K.

Byli jsme u toho, když Anna K (55). natáčela svůj poslední klip k písni Na malou chvíli, která je nyní čtvrtou nejhranější domácí skladbou v rádiích. Video je hotové a může do světa.

V klipu si zahrál i zpěvaččin životní partner Tomáš Vartecký, který pro zpěvačku tuto písničku napsal. „Už 23 let spolu pracujeme a tvoříme písně. Na malou chvíli je o nás, milujeme ji,“ svěřila se Super.cz Anna K., která nám zároveň prozradila, že zrod písně byl hodně dlouhý.

„Hudba i text refrénu byly trochu jiné, než je dnešní verze, a jsem šťastná, že jsem Tomáše přesvědčila a refrén jsme předělali. Chvíli to trvalo, byl to zásek na pár měsíců, protože dotáhnout píseň někdy opravdu nejde tak rychle, jako upéct kachnu,“ směje se Anna K. a dodává: „Nakonec je to podle mě úžasně fungující píseň, taková, jakou jsem si ji představovala ve svém srdci."

Produkce a zvuku se ujal držitel pěti Grammy a kytarovými party přispěl uznávaný sólový kytarista. „Jsme šťastní, že jsme díky šéfovi vydavatelství BrainZone Lacimu Vajdičkovi měli možnost dostat se ke slavnému producentovi a držiteli pěti cen Grammy Chrisi Lordu-Algovi, a že kytarovými party přispěl sólový kytarista Bon Jovi Phil X,“ uvedla nadšená zpěvačka.

Klip vznikl pod režijní taktovkou Martina Linharta. „Mám z klipu obrovskou radost, vypadá přesně tak, jak jsem si ho k té písni představovala. Marty je fakt talent, znám ho už tisíc let, tak jsem mu věřila. Celý jeho tým v čele s Pájou Dostálovou byli naprostí profíci, a ještě k tomu moc milí lidé… Prostě skvělá parta krásných lidí mi natočila krásný klip,” raduje se Anna K. ■