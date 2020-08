Vojta Kotek poprvé po nehodě. Záda má zpevněná korzetem, ale úsměv ho naštěstí neopustil

Vojta Kotek Foto: Pavel Dvořák/Tilen Vajt / Expres.cz / Profimedia

Vojta Kotek (32) měl koncem července na Táborsku nehodu na motorce . Ta se naštěstí obešla bez vážných zranění, herec byl převezen do českobudějovické nemocnice, nyní už je v Praze. Trup má zpevněný korzetem, ale úsměv ho naštěstí neopustil.

Nehoda se stala na silnici mezi Bechyní a Opařany. „Mohu potvrdit, že k nehodě došlo. Motocyklista si pravděpodobně nevšiml odbočujícího traktoru. Aby zabránil střetu, položil motorku na bok. Při nehodě se lehce zranil,“ uvedl po kolizi mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura.

Kotek se později vyjádřil, že mu nehoda značně zkomplikovala život, a to i po pracovní stránce. „Já se to snažím řešit jako od té chvíle, co tady ležím. Protože mám ještě nějaký projekt, který mám začít točit,“ řekl TN.cz ještě z jihočeské nemocnice.

Šlo o česko-slovenský film Známí neznámí, jehož natáčení bylo v té době za dveřmi. O roli Kotek bohužel přišel. Nahradil ho Tomáš Měcháček. ■