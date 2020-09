Místo kancléře princ! Alex Mynářová se ukázala s prototypem chlapa

Alex Mynářová se synem a kamarádem Mirkem Šimůnkem Foto: ALEX by Gianni (4x)

Známe ho z rolí švarných princů, a i dnes Mirek Šimůnek (42) vypadá k světu. Když teď měl herec po odchodu z Top Staru a vlivem pandemie koronaviru méně pracovních příležitostí, byl rád za to, že si mohl vyzkoušet roli modela. Na focení se objevil s malým dítětem v náručí a po boku moderátorky Alex Mynářové.

„Myslím, že nám to spolu velmi sluší. Takže klidně můžeme říkat, že jsme rodina,“ usmíval se Šimůnek. Pak to ale uvedl na pravou míru.

„Všechno bylo v rámci focení módní kolekce Alex Mynářové, s níž jsme dlouho přátelé, a já jsem se stal jednou z tváří. Na té módní značce je mi sympatické, že výtěžek z prodeje oblečení jde na dobrou věc, na pomoc rodinám nedonošených dětiček,“ prozradil Šimůnek.

„Musím říct, že Mirek je prostě prototyp chlapa. Dospělý, urostlý, charismatický a vtipný. S mými dvěma syny si během focení v Malešickém parku skvěle rozuměl. Třeba jednou z něj bude skvělý táta,“ podotkla maminka dvou synů, mladšího Viktorka a staršího Vrátíka.

Oblečení, které Alex vytváří, není určené jen na parádu. „Jsem ráda, že se mi podařilo propojit svět módy a smysluplné pomoci s Nadačním fondem pro předčasně narozené děti a jejich rodiny. Vycházím z vlastní zkušenosti a ti, kteří zažili to samé, co já, dobře vědí, o čem to je,“ podotkla Mynářová.

„Alex je sexy, kamera i mikrofon jí sluší, a ještě je na ni krásný pohled,“ vysekl jí velkou poklonu Šimůnek, který aktuálně hraje jak v novém seriálu na Primě Sestřičky, tak bude i v zářijové premiéře hudební hry Cyrano v Divadélku Radka Brzobohatého, kde hraje směšného hraběte De Guiche. ■