Máma (77) Charlieho a Alana z Dva a půl chlapa promluvila o své partnerce (45): Štvala mě, když jsme se poznaly

Holland Taylor s partnerkou Sarah Paulson (vlevo) Profimedia.cz

ČTĚTE TAKÉ: Matka Charlieho a Alana z Dva a půl chlapa poprvé na udílení cen s o 32 let mladší partnerkou

„Docela dost jsem o ní věděla, protože jsem ji viděla v hodně věcech,“ zavzpomínala na večeři s přáteli, při níž se poznaly. „Byla vycházející hvězdou, za kterou se každý otočil. Nešlo si nevšimnout jejího talentu a vypadala fantasticky. Pak mě posadili vedle ní.“

„Pamatuji si, že jsem si říkala, jak moc mě tahle cool holka, kolem níž je takový povyk a která ví všechno a byla všude, jako všichni mladí, rozčiluje,“ popsala Taylor.

Ačkoliv pro ně dnes věkový rozdíl skoro 33 let není ve vztahu překážkou, tehdy byl Holland na obtíž i během konverzace. „Říkala jsem si, že jsem prostě stará a nemáme si vůbec co říct. Nenapadlo mě, že bychom mohly mít něco společného.“

O deset let později ale hvězda American Horror Story reagovala na tweet Taylor a začaly si chatovat. Od té doby jsou nerozlučné. „Samozřejmě, že nemusíte mít nic společného s osobou, s níž jste ve vztahu. O tom to úplně není. Někdy se prostě stává, že se dva lidé, kteří jsou rozdílní a mají rozdílné názory, zamilují. Nikdy nevíte, co se stane,“ doplnila.

ČTĚTE TAKÉ: Lesbická herečka převzala televizní cenu s výstřihem až do pasu: O 32 let starší přítelkyni nechala doma

Vztah jim kvete i v průběhu pandemie koronaviru, kdy se společně izolují a dopřály si i pauzu od práce. Naposledy se společně objevily na narozeninové oslavě Sandry Bullock, kde mimo jiné nechyběla ani Jennifer Aniston. ■