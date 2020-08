Ilustrační foto Profimedia.cz

Že je Arron Crascall komediant, už jistě z našich vtípků víte, ale že takhle poníží svou ženu skrze roušku, to asi nikdo nečekal. Vnitřek její roušky totiž pomazal černým uhlím, a poté ji vložil do její kabelky. Jeho žena evidentně lítala a zařizovala si obchůzky, přičemž nekontrolovala, co jí rouška na obličeji způsobila. Když jí to Arron ukázal, tak nebyla moc šťastná, jen se podívejte na video níže.