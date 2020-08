Gránskému se natáčení klipu s Vondráčkovou zdramatizovalo. Měl strach, že mu jde o život

Vondráčková, Gránský a Šimůnek v ukázce klipu k písni Válka.

Jednalo se o netradiční a náročné natáčení v historických kostýmech z doby druhé světové války. „Běhali jsme pořád s Luckou a schovávali jsme se před Němci, kteří tam po nás střílejí, a my pak zase po nich. Musím se přiznat, že je to poprvé v životě, co jsem měl v ruce skutečnou zbraň. Bylo to hodně zajímavé natáčení, fakt to byl velký zážitek,“ prozradil David Gránský, který si během toho prožil jedno velké drama.

Život mu paradoxně nezkomplikovala rekvizita, ale příroda. Štípla ho totiž vosa, a protože to taky bylo jeho poprvé, netušil, zda třeba není na vosí jed alergický. Noha mu začala otékat a štáb se trochu obával, zda nezkolabuje. „Tak jsem to nadsadil a říkal jsem, že nevím, jestli dožiju rána. Ale samozřejmě to pak splasklo a žádný anafylaktický šok naštěstí nenastal,“ svěřil se s úsměvem David Gránský.

ČTĚTE TAKÉ: Proč Lucka Vondráčková točí klipy s mužskými kolegy jako na běžícím pásu? Aspoň mě nikdo nepodezírá, že s každým něco mám

Pro Vondráčkovou to bylo poprvé, kdy v klipu jen hrála. „Poprvé jsem si mohla vyzkoušet natáčení klipu jen z hereckého úhlu pohledu. Ani jako producent, ani jako zpěvačka... Jen herectví. Navíc s bezvadnými kolegy a v době druhé světové války. Mrazivá a nezapomenutelná zkušenost. Dobovky jsou prostě nejvíc!“ prozradila Lucka Vondráčková, která právě před časem natočila klip i s Mirkem Šimůnkem. On sám v klipu Válka hraje spojku Vondráčkové a Gránského, kterého Němci pronásledují, pak i zatknou a vyslýchají.

„Musím říct, že ač jsem produkčně dával natáčení dohromady, netušil jsem, co zažijeme, a bylo to vážně neskutečné. Lucka s Davidem byli úžasní a celá kapela taky. Je dobře, že se to podařilo, a všichni říkali, že to vypadalo spíš jak nějaký thriller než jako „jenom“ klip. To svědčí o tom, jak bombastické to bylo,“ podotkl Mirek Šimůnek.

„Jsme moc rádi, že se tohle hodně náročné, ale krásné natáčení povedlo. Že si ho Lucka s Davidem i Mirkem užili, že všichni přežili, a už teď se těšíme, až v první půlce září náš nový klip VÁLKA v Praze pokřtíme. Chystáme i novou desku, na níž písnička, ke které se klip točil, samozřejmě bude,“ doplnila frontmanka kapely Melodica Hanka Ježková. ■