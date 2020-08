Dost možná nejhezčí seriálová sestřička: Devatenáctiletá zrzka se odvážných scén nebojí. Stud musí jít stranou, říká

Natálie Halouzková Foto: FTV Prima

A co se týče oné scény, ve které se, jak to sama nazvala, „producírovala“ v prádle? „Je to součást práce, není to asi úplně nejvíc přirozená věc promenovat se před dvaceti lidmi ze štábu, ale je to i jejich práce a je to i moje práce, stud musí jít stranou. Nemám naštěstí komplexy ze svého těla, problém mi to nedělá, ale že bych to vyhledávala, to vážně ne,“ říká herečka.

Zatím největší příležitost Halouzková dostala v novém seriálu Sestřičky, kde si zahraje čerstvou absolventku zdrávky Kateřinu Kinskou. „Je cílevědomá a zažraná do práce. Hodná holka s dobrým srdcem,“ popsala svou postavu. Kromě herectví se Natálie věnuje tanci. ■