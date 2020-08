Ornella se ukázala v šatech se zatraceně hlubokým dekoltem a prozradila, jak je na tom s váhou: Dolů musí 11 kilo!

Ornella Koktová o váze a fitku Super.cz

Ornella Koktová (27) se ukázala ve velmi sexy šatech s odvážným hlubokým dekoltem. Prozradila, jak je na tom po porodu syna Svena s váhou. Nechala si na speciálním přístroji změřit hodnoty, aby věděla, kolik kilo, především tuku, by bylo potřeba dostat dolů, aby byla v dokonalé formě.

"Měla bych zhubnout ještě jedenáct kilo. Je to váha, která je nižší, než jsem měla před těhotenstvím. Už tenkrát jsem chtěla zhubnout, takže to je v pořádku," řekla Super.cz Ornella.

Koktová začala cvičit, jezdit na koni. "Nedávno mě zastihla angína, dostala jsem antibiotika a dva týdny jsem nemohla nic dělat. Pepa mi dělal oblíbené čajíčky s tunou cukru, mám pocit, že to, co jsem spálila, je zpět. Teď jsem začala zase cvičit, tak doufám, že to půjde brzy dolů," říká.

Ke cvičení se prý přidala i její mladší sestra Charlotte. "Hecuju se, že ji chci ve všem porazit. Plus mám tréninky na koni. Prokládám to. Navíc máme dům s patrem, takže běhám s osmikilovým synem stále nahoru dolů," říká recept na hubnutí Ornella. ■