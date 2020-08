Nejlepší kamarádka Šeredové modelku po porodu zatím nenavštívila: Ať každý sedí doma na zadku

Pavla Vrbová se s Alenou Šeredovou hned tak nepotká. Super.cz

Dříve měla neustále zabalené zavazadlo a s rodinou navštěvovala exkluzivní destinace po celém světě. Kvůli pandemii koronaviru ale Pavla Vrbová svůj cestovatelský rytmus zpomalila. „Nastavila jsem si to tak v hlavě a nic mi nechybí,“ nechala se slyšet na představení hudebního projektu pro děti zpěvačky Karoliny Neuvirthové.

S dcerkami Julií a Justýnkou se ale Pavla nenudí. „Máme i tak našlapané prázdniny. Máme krásný program, střídáme sporty s přírodou a máme jiné a hezké prázdniny,“ vysvětluje maminka dvou dcer.

Vrbová zatím stále neměla možnost navštívit svou nejlepší kamarádku Alenu Šeredovou (42) a naživo tak stále ještě neviděla její dcerku Vivienne Charlotte. „V nejbližších týdnech k návštěvě asi ani nedojde. Kolem nás to začalo všechno padat do karantény, přijde mi to strašně riskantní," vysvětluje bývalá modelka a influencerka. „Samozřejmě ji vídám na fotkách, telefonujeme si, vídám ji díky moderní technice, ale zatím jsem si ji nepochovala,“ krčí rameny Pavla.

Bývalá modelka zatím neměla možnost dceři své nejlepší kamarádky předat ani dárky. „Holky jsou teď zavalené dárky. Já jsem ale chytrá teta, která nakupuje pro větší děti.“

Vrbová pochybuje, že se Šeredová s rodinou v blízké budoucnosti ukážou v České republice. „V dnešní době je nejlepší, když každý sedí doma na zadku,“ smála se Pavla Vrbová. ■