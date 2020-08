Sympaťák s mohutným knírem říkal ženám „čučoriedky“. Čím si získal Dášenku z filmu S tebou mě baví svět?

Július Satinský Profimedia.cz

„Zeměkoule si tiše letí vesmírem a my si posíláme taxikáře pro vodku. Život je krásný, a tak si ho chci i zapamatovat,“ pronesl svého času slovenský herec, komik a glosátor života Július Satinský (20. 8. 1941 – 29. 12. 2002). České publikum zná tohoto sympatického tvůrce nejen z dvojky s další slovenskou legendou Milanem Lasicou (80), ale i z mnoha čs. filmů – Srdečný pozdrav ze zeměkoule (1982), S tebou mě baví svět (1982), Tři veteráni (1983) či Vesničko má středisková (1985).

Albert neuměl lyžovat

Asi nejvíc ho proslavila role svéhlavého primáře Alberta z komedie S tebou mě baví svět. Režisérka Marie Poledňáková (78) prý přitom s jeho obsazením původně váhala. Pochybovala, že korpulentní herec zvládne scény na lyžích. Lidé ze štábu ji ale ujišťovali, že Satinský trénuje s Horskou službou ve Vysokých Tatrách, a tak mu nakonec scénář poslala.

Režisérka měla správné tušení – Satinský lyžovat vůbec neuměl. Nakonec ho v záběrech musel zastoupit manžel Elišky Balzerové, kterého bylo ale třeba trochu „vycpat“. Přesto svého rozhodnutí nemusela litovat. Ostatně, umíte si v této roli představit někoho jiného?

A nebyl by to Satinský, aby nepřišel s nějakou legráckou. Když se ho ptali, proč ve filmu nehrál také jeho parťák Lasica, pohotově odpověděl, že působí odstrašujícím dojmem a všechny děti by akorát děsil.

Satinský, kam se podíváte

Rodák z Bratislavy tvrdil, že pochází ze zchudlé polské šlechty. Jeho prapraděd prý táhl s napoleonským plukem od Slavkova až do španělské Zaragozy. „Na této trase se dodnes nalézají celé houfy Satinských,“ žertoval herec, jehož otec vlastnil bratislavskou kavárnu Grand, která kvůli místním flamendrům otvírala už ve tři hodiny ráno. A tatínkův zvyk časně vstávat si osvojil i syn Julo.

Partnerství s Lasicou

S Lasicou se poznal už v dětství na jednom školním představení. Nakonec oba vystudovali dramaturgii na bratislavské Vysoké škole múzických umění a poté působili jako dramaturgové v Čs. televizi. Společně vystupovali od konce 60. let. Vystřídali několik scén a po roce 1990 založili vlastní divadlo Štúdio L+S.

Jejich komika byla založena na rozebírání banálních životních situací a jejich posunu až do absurdna. Oba tvůrci se inspirovali u Voskovce a Wericha a Miroslava Horníčka. „Asi jsme se s Lasicou šťastně našli, jeden křupan - venkovan, který hraje blbého, to jsem já, a jeden solidní lord - Lasica,“ zmínil Satinský o jejich hereckém partnerství.

Věděl, jak na ženské

Robustní herec miloval ženy, kterým láskyplně říkal „čučoriedky“ (borůvky). A věnoval jim i svou knihu Čučoriedkareň plnou úsměvných rad. Okouzlil dokonce i pětiletou Zuzanu Lisovou, která v komedii S tebou mě baví svět hrála holčičku Dášenku. V žertu jí řekl, že se s ní v roce 2011 ožení. Dívenka ho nejdřív nechtěla, protože je „starej a tlustej“, ale když slíbil, že pro ni přiletí vlastním letadlem a bude v balíku, změnila názor.

Jeho první manželkou byla baletka SND Oľga Lajdová, která v roce 1985 zahynula při koupání v moři. Tehdy si myslel, že jeho život ztratil smysl a chtěl se prý upít k smrti. V tom mu naštěstí zabránila lékařka Viera, která se nakonec stala jeho druhou ženou.

Bolestivé umírání

Žili spolu šťastně a vychovali dvě děti, ale pak mu diagnostikovali rakovinu střev. V posledních letech života prožíval herec neskutečná muka, ale utrpení před ostatními tajil. „Má můj obdiv za to, jak snášel průběh své choroby a nedal ji na sobě znát,“ řekl po jeho smrti herecký parťák Lasica pro PLUS Jeden deň. ■